Ballia News: प्रेमिका के घर के सामने जहर खा कर बनाया वीडियो, मौत, मचा कोहराम



पुलिस को युवक के बैग से आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चकहवसापुर गांव निवासी कार्तिक यादव उर्फ अभिषेक (25) के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक एकतरफा प्रेम में था और जिस छात्रा से वह प्रेम करता था, उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर उसने जहर खाया। बताया जा रहा है कि युवक बलिया से करीब 111 किलोमीटर दूर गोरखपुर इसी छात्रा के मोहल्ले में आया था।