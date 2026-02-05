Ballia News: पुलिस विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस, 10 उपनिरीक्षकों का हुआ तबादला

इसके अलावा पुलिस लाइन से उप निरीक्षक अनिल यादव को थाना गड़वार में तैनात किया गया है। थाना नगरा से उप निरीक्षक उमाशंकर को प्रभारी जन सूचना सेल बनाया गया है, वहीं थाना गड़वार से उप निरीक्षक गंगा प्रसाद को थाना हल्दी स्थानांतरित किया गया है। थाना खेजुरी से उप निरीक्षक विरेन्द्र विश्वास को थाना नगरा भेजा गया है।