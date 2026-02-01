Ballia News: जिला विद्यालय निरीक्षक को कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट से स्थगन के बाद भी शिक्षकों को भी नहीं दिया था वेतन

Ballia News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वेतन पर रोक संबंधी आदेश पर स्थगन के बावजूद भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने एक माह के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 16 मार्च को संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मनीष कुमार गुप्ता, प्राची तिवारी समेत अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।