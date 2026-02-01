बलिया में भारी बवाल…ग्रामीणों के पथराव से बुलडोजर का शीशा टूटा, PAC ने दागे आंसू गैसे के गोले

बलिया में खेजूरी थाना क्षेत्र के हाथोज गांव में मंगलवार को अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव करते हुए भीड़ ने बुलडोजर और राजस्व टीम को दौड़ा किया। ड्राइवर बुलडोजर लेकर मौके से भाग निकला, पहले तो पुलिस ने खुद स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे तो PAC बुलानी पड़ीं।