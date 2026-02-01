Ballia News: घर पहुंचा जवान का शव, पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार



मिली जानकारी के अनुसार शंभू सिंह, ददन सिंह के पुत्र थे और वर्ष 2011 में सशस्त्र सीमा बल में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में थी। प्रशासन की ओर से परिजनों को बताया गया कि जवान की मौत छत से गिरने के कारण हुई है, लेकिन परिजन इस बात से संतुष्ट नहीं हैं और मौत को संदिग्ध मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।