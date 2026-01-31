Ballia News: ट्रक के धक्के से छात्रा की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

Ballia news, pic;- patrika
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में बीए द्वितीय वर्ष की एक छात्रा की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक, नागरा थाना क्षेत्र के कमराउली गांव की रहने वाली 19 वर्षीय कविता यादव दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जय प्रकाश महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर साइकिल से घर लौट रही थीं।
इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
नागरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और संबंधित ट्रक को जब्त कर लिया गया है। चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।
हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
