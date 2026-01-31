Ballia News: ट्रक के धक्के से छात्रा की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम



नागरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और संबंधित ट्रक को जब्त कर लिया गया है। चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।