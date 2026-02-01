Ballia News: बन गई मृत रेलवे कर्मचारी की फर्जी पत्नी,11 साल तक लेती रही पेंशन, शिकायत के बाद विभाग में मचा हड़कंप



जानकारी के अनुसार, रसड़ा थाना क्षेत्र के भेलाई गांव निवासी धर्मेंद्र यादव की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में पार्वती देवी, मालधनी यादव के परिवार के एक अन्य अज्ञात सदस्य और विकासखंड कार्यालय रसड़ा के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, गांव के रहने वाले मालधनी यादव रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, जिनका निधन 28 अगस्त 2007 को हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रभावती देवी को फैमिली पेंशन का लाभ मिल रहा था। प्रभावती देवी की भी मृत्यु 21 मार्च 2014 को हो गई।