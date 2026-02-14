संपत्ति के लिए बेटे ने पिता का किया मर्डर, दो भाइयों पर भी चाकू से हमला, हिरासत में आरोपी

जानकारी के मुताबिक, दोकटी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में मुकेश यादव नामक शख्स ने अपने पिता लाल जी यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि परिवार के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी, इसी बीच मुकेश ने अपने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं, बीच बचाव करने आए उसके भाई राकेश कुमार और गोविंद यादव पर भी उसने चाकू से हमला किया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।