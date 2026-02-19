बलिया में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मौके पर पहुंची पुलिस तो उड़े होश, पन्नी में लिपटी पड़ी थी किन्नर की लाश

जानकारी के मुताबिक, बैरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले रवि गुप्ता (26) ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार की सुबह जब रवि की पत्नी उसे जगाने कमरे में गई तो उसका शव पंखे से लटका हुआ था। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रवि के शव को नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस को मकान की चौथी मंजिल से रेखा नामक किन्नर का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक, किन्नर का शव लहू लुहान हालत में बक्से में पन्नी से लपेटकर रखा गया था।