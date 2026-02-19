Ballia News: किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मची सनसनी

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी गई, जिसके कारण वह काफी दिनों तक चुप रही।मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता को शारीरिक दर्द बढ़ने लगा और उसने बोर्ड परीक्षा को लेकर परिवार से बात की। पूछताछ पर उसने पूरी घटना बता दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा के साथ उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया, ताकि वह 10वीं बोर्ड परीक्षा दे सके। परीक्षा के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।