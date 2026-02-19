Ballia News: किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मची सनसनी

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना 15 फरवरी को हुई, जब पीड़िता शाम के समय शौच के लिए खेत की ओर गई थी।उस दौरान गांव के कुछ युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों की संख्या विभिन्न रिपोर्टों में 5 से 6 बताई जा रही है।
पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी गई, जिसके कारण वह काफी दिनों तक चुप रही।मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता को शारीरिक दर्द बढ़ने लगा और उसने बोर्ड परीक्षा को लेकर परिवार से बात की। पूछताछ पर उसने पूरी घटना बता दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा के साथ उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया, ताकि वह 10वीं बोर्ड परीक्षा दे सके। परीक्षा के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।
फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। घटना जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर हुई है।पुलिस ने मामले में उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है।
बलिया
उत्तर प्रदेश
