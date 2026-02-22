बलिया में तीन दिन से लापता था बालक, घर के पास ही मिला शव, हत्या की आशंका

मृत बालक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके बाद पुलिस ने परिजनों से मिली तहरीर के बाद गांव के ही दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। बालक 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर के पास से लापता हो गया था। घटना की जानकारी होने के बाद ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। इस दौरान लोगों की पुलिस से बहस भी हुई।