Ballia News: बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के यहां आयकर विभाग का छापा, 50 से अधिक अधिकारी शामिल

उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बुधवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब रसड़ा क्षेत्र से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। सुबह करीब से शुरू हुई इस कार्रवाई में 50 से अधिक अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। टीम के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि जांच के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।