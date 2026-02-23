Ballia News: बलिया में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल, पादरी गिरफ्तार



जानकारी के अनुसार, सामाजिक संगठन बजरंग दल के जिला संयोजक प्रतीक राय ने 22 फरवरी को थाना सिकंदरपुर में तहरीर देकर शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत क्षेत्र में एक दुकान में रह रहा व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज के निवास कर रहा है और स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि महिलाओं एवं उनके परिजनों को धन और नौकरी का लालच दिए जाने की बात सामने आई है। साथ ही हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया।