पापा मुझे माफ कर देना…आखिरी शब्द लिख 8वीं की छात्रा ने दी जान

परिवार के मुताबिक, वंशिका ने मंगलवार दोपहर करीब दो बजे घर में सबको चाय बनाकर पिलाई। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और सोने की बात कही। करीब एक घंटे बाद जब परिजन उसे जगाने गए तो वह नहीं उठी। परिवार वाले घबरा गए और तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।