बच्चों की चीखों से गूंजा मैनपुरी का पडरिया चौराहा, हादसे में वैन ड्राइवर की मौत, 2 बच्चे गंभीर हालत में सैफई रेफर

टक्कर लगते ही बच्चे दहशत में चीखने लगे और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। घायल बच्चों में पाँच वर्षीय आशी, सात वर्षीय अर्पित, नौ वर्षीय अमन (पुत्र अनिल कुमार) और छह वर्षीय प्रशांत (पुत्र विपिन), सभी निवासी विशुनपुरा शामिल हैं। इनमें अमन और आशी की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया। वहीं, चालक मोहित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।