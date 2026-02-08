8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

वाराणसी के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। पत्नी द्वारा पति के चरित्र पर झूठे आरोप और बच्चों को छोड़ने को मानसिक क्रूरता माना गया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Feb 08, 2026

High Court प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

High Court प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Allahabad High Court Granted husband Permission for divorce: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति के चरित्र पर बिना सबूत कीचड़ उछालना मानसिक क्रूरता है। बिना प्रमाण के अवैध संबंध का आरोप लगाना पति की सामाजिक और मानसिक हत्या के समान है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की बेंच ने पति की तलाक की याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि अगर पति ने सालों तक कोई शिकायत नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रताड़ित नहीं था। भारतीय समाज में पुरुष अक्सर इज्जत और बच्चों के भविष्य के डर से ऐसी नर्क जैसी जिंदगी सहते हैं।

शादी और अलगाव की कहानी

यह मामला वाराणसी का है। गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में उप प्रबंधक के पद पर काम करने वाले व्यक्ति की शादी 25 नवंबर 2003 को वाराणसी में एक टीचर से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उनके दो बेटे हैं। 2011 से दोनों पति-पत्नी अलग रहने लगे, क्योंकि उनके बीच शक की दीवार खड़ी हो गई। बच्चों का पालन-पोषण दादा-दादी कर रहे हैं।

पति के आरोप: क्रूरता के कई उदाहरण

2014 में पति ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी। उसने कहा कि पत्नी का स्वभाव बहुत झगड़ालू और शक्की है। वह बार-बार पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाती थी। पत्नी ने बच्चों और सास-ससुर के साथ भी क्रूर व्यवहार किया। पति ने 2009 की एक घटना बताई कि पत्नी ने सिर्फ चार महीने के छोटे बेटे को छत से लटका दिया था। वहीं बूढ़ी सास पर गर्म दाल फेंक दी। पत्नी धमकी देती थी कि वह सुसाइड नोट लिखकर पति और परिवार को जेल भिजवा देगी। पति ने वॉइस रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर पेश की, जिसमें अपमानजनक बातें कही गई थीं।

परिवार न्यायालय ने याचिका खारिज की

परिवार न्यायालय ने पति की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पति ने पत्नी के व्यवहार को माफ कर दिया है, क्योंकि उसने सालों तक कोई शिकायत नहीं की और नोटिस भी नहीं भेजा। पति ने हाईकोर्ट में अपील की। वहां पता चला कि पत्नी ने खुद कोर्ट में स्वीकार किया था कि पति का भाभी के साथ अवैध संबंध है। इस बात से पति गहरे अवसाद में चला गया और आत्महत्या के कगार पर पहुंच गया। बाद में पत्नी ने दोनों बच्चों को छोड़कर वाराणसी में अलग किराए के कमरे में रहना शुरू कर दिया। पति द्वारा भेजा गया नोटिस भी पत्नी ने लेने से मना कर दिया।

कोर्ट का अंतिम फैसला

हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई मां अपने बच्चों को सालों तक छोड़ दे और पति के चरित्र पर कीचड़ उछाले, तो शादी सिर्फ कागजी रह जाती है, उसका दिल और रूह नहीं बचता। ऐसी हालत में तलाक ही एकमात्र रास्ता है। इस तरह कोर्ट ने पति को तलाक देने का आदेश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 07:37 am

Published on:

08 Feb 2026 07:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR Update: टिक-टिक; आज चूके तो फिर नहीं मिलेगा मतदाता बनने का मौका! फाइनल लिस्ट में नहीं छपेगा नाम

sir update last chance to be included in voter list if missed name may not be printed in final list up
प्रयागराज

मौत के बाद जिंदा है माफिया के लिए प्यार! अतीक और अशरफ के कब्र पर किसने चढ़ाए फूल? जांच शुरू

अतीक अहमद और परिवार की कब्र पर शब-ए-बारात का रहस्य
प्रयागराज

iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

नाबालिग से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला
प्रयागराज

सरकार को है अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार? बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का….

High Court प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
प्रयागराज

नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली।
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.