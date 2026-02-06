6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

SIR Update: टिक-टिक; आज चूके तो फिर नहीं मिलेगा मतदाता बनने का मौका! फाइनल लिस्ट में नहीं छपेगा नाम

SIR Update: मतदाता लिस्ट में शामिल होने का लास्ट चांस आज है। अगर आप चूक जाते हैं तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं छपेगा। अंतिम दिन हर बूथ पर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर विशेष प्रबंध किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Feb 06, 2026

sir update last chance to be included in voter list if missed name may not be printed in final list up

SIR Update: मतदाता लिस्ट में शामिल होने का लास्ट चांस। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

SIR Update: उत्तर प्रदेश के SIR की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शुक्रवार को अंतिम मौका है। अगर इस दिन चूक गए तो 6 मार्च को प्रकाशित होने वाली फाइनल मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ सकेगा। अंतिम दिन हर बूथ पर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर विशेष प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी BLO के साथ ही लगाए गए हैं। सुपरवाइजर्स के साथ ही ERO और AERO अपने क्षेत्रों के बूथों का दौरा करेंगे।

UP SIR Update in Hindi: 2 लाख फॉर्म संख्या- 6 जमा हो चुके

साल 2003 के बाद इस साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ मतदाता सूची के SIR अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। शुक्रवार की शाम 4 बजे तक नए नाम जोड़ने के साथ ही संशोधन और काटने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब तक नए वोटर बनने के लिए लगभग 2 लाख फॉर्म संख्या- 6 जमा हो चुके हैं। प्रयागराज में 46 लाख 92 मतदाता अभियान शुरू होने के पहले थे।

Prayagraj News in Hindi: नोमैपिंग वाले वोटर्स की श्रेणी में 2.87 लाख वोटर्स

ASD वोटर्स को हटाने के बाद लगभग 35 लाख 36 हजार मतदाता बचे। इनमें करीब नोमैपिंग वाले वोटर्स की श्रेणी में 2.87 लाख वोटर्स हैं, जिनके नाम साल 2003 और 2025 की मतदाता लिस्ट से मिलान (मैचिंग) नहीं हो सका है। ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व ADM प्रशासन पूजा मिश्रा का कहना है कि शुक्रवार को नाम जोड़‌वाने के लिए अंतिम मौका है।

UP News in Hindi: DM मनीष कुमार वर्मा ने की बैठक

बता दें कि SIR अभियान के तहत नए मतदाता जोड़ने के लिए गुरुवार को संगम सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी व DM मनीष कुमार वर्मा ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों से अंतिम दिन शुक्रवार को भी BLO के सहयोग के लिए BLA को संदेश दिलाने को कहा। उन्होंने कहा कि जो भी सदस्य 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर-2026 को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे सभी अपना नाम मतदाता लिस्ट में शामिल करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

‘शादाब जकाती ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी’, 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी फेम यूट्यूबर ने कर दिया ‘गंदा’ खेल!
मेरठ
10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame shadab jakati accused of exploitation assault threats meerut

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / SIR Update: टिक-टिक; आज चूके तो फिर नहीं मिलेगा मतदाता बनने का मौका! फाइनल लिस्ट में नहीं छपेगा नाम

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौत के बाद जिंदा है माफिया के लिए प्यार! अतीक और अशरफ के कब्र पर किसने चढ़ाए फूल? जांच शुरू

अतीक अहमद और परिवार की कब्र पर शब-ए-बारात का रहस्य
प्रयागराज

iPhone के बदले अंडाणु! 15 साल की नाबालिग के साथ खौफनाक सौदा, IVF सेंटर पर बचपन से खिलवाड़

नाबालिग से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला
प्रयागराज

सरकार को है अपराधी के आवास के विध्वंस का अधिकार? बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का….

does government have right to demolish criminal residence allahabad high court question
प्रयागराज

नैनी जेल के पहरेदार की फंदे से लटकी मिली लाश; मंगेतर को किया था आखिरी कॉल

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक ने कमरे में फांसी लगा ली।
प्रयागराज

यूपी में महिला वकील आत्मदाह करने थाने पहुंची, मच गई अफरा तफरी…प्रशासन से सुरक्षा की मांग

Up news, prayagraj
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.