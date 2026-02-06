SIR Update: टिक-टिक; आज चूके तो फिर नहीं मिलेगा मतदाता बनने का मौका! फाइनल लिस्ट में नहीं छपेगा नाम

बता दें कि SIR अभियान के तहत नए मतदाता जोड़ने के लिए गुरुवार को संगम सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी व DM मनीष कुमार वर्मा ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों से अंतिम दिन शुक्रवार को भी BLO के सहयोग के लिए BLA को संदेश दिलाने को कहा। उन्होंने कहा कि जो भी सदस्य 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर-2026 को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे सभी अपना नाम मतदाता लिस्ट में शामिल करा सकते हैं।