UGC मुद्दे पर केशव मौर्य का बयान बना विवाद की वजह, सवर्ण समाज में तेज हुई बहस

उपमुख्यमंत्री के बयान के बाद सवर्ण समाज से जुड़े कई लोगों और संगठनों ने असहमति जताई है। उनका कहना है कि यूजीसी और शिक्षा से जुड़ी नीतियों में संतुलन की कमी दिखाई दे रही है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने यह सवाल उठाया कि जब शिक्षा और नौकरियों में पहले से ही दबाव है, तब नीतिगत बदलावों का असर किस वर्ग पर पड़ेगा, इसका स्पष्ट जवाब सरकार को देना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयानों में कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि सवर्ण समाज को “पीछड़ा” बताने या उनके असंतोष को नकारने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि संवाद और पारदर्शिता के जरिए ही भरोसा कायम किया जा सकता है।