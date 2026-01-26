26 जनवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

UGC मुद्दे पर केशव मौर्य का बयान बना विवाद की वजह, सवर्ण समाज में तेज हुई बहस

UGC से जुड़े मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सवर्ण समाज की नाराज़गी से जुड़े सवाल पर उनके “कोई नाराज़ नहीं” वाले जवाब ने नई बहस को जन्म दिया है। इस बयान को लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 26, 2026

उपमुख्यमंत्री बोले-“कोई नाराज़ नहीं, जो पीछे छूटे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है” (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

उपमुख्यमंत्री बोले-“कोई नाराज़ नहीं, जो पीछे छूटे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है” (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UGC Controversy: उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े मुद्दे को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर उपमुख्यमंत्री ने सवर्ण समाज की नाराजगी की बात को सिरे से खारिज किया है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और विभिन्न संगठनों के माध्यम से उनके बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन जैसे संवेदनशील विषयों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

“कोई नाराज़ नहीं”-उपमुख्यमंत्री का बयान

यूजीसी से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सवर्ण समाज नाराज़ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य किसी वर्ग को पीछे करना नहीं, बल्कि उन तबकों को आगे बढ़ाना है जो ऐतिहासिक रूप से विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। उनका कहना था कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में संतुलन आवश्यक है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मौर्य ने कहा, “जो लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें किसी समाज के साथ अन्याय नहीं हो रहा है।” उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई।

सवर्ण समाज में उठे सवाल

उपमुख्यमंत्री के बयान के बाद सवर्ण समाज से जुड़े कई लोगों और संगठनों ने असहमति जताई है। उनका कहना है कि यूजीसी और शिक्षा से जुड़ी नीतियों में संतुलन की कमी दिखाई दे रही है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने यह सवाल उठाया कि जब शिक्षा और नौकरियों में पहले से ही दबाव है, तब नीतिगत बदलावों का असर किस वर्ग पर पड़ेगा, इसका स्पष्ट जवाब सरकार को देना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयानों में कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि सवर्ण समाज को “पीछड़ा” बताने या उनके असंतोष को नकारने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि संवाद और पारदर्शिता के जरिए ही भरोसा कायम किया जा सकता है।

ऐतिहासिक और सामाजिक तर्कों की चर्चा

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कुछ वक्ताओं ने ऐतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि कुछ जातियां ऐतिहासिक रूप से सत्ता, भूमि और प्रशासन में प्रभावशाली रही हैं, इसलिए “पीछड़ेपन” की परिभाषा को वर्तमान सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के आधार पर समझा जाना चाहिए। वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आधुनिक समय में शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुंच का आकलन केवल इतिहास के आधार पर नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस केवल जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसरों की समानता, गुणवत्ता वाली शिक्षा और योग्यता आधारित चयन जैसे मुद्दों से भी जुड़ी हुई है।

राजनीतिक प्रक्रिया तेज

विपक्षी दलों ने उपमुख्यमंत्री के बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार को किसी भी वर्ग की भावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि यूजीसी और शिक्षा से जुड़े फैसलों में व्यापक संवाद की कमी रही है, जिसके चलते असंतोष पनप रहा है। वहीं, सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उनका तर्क है कि सरकार की मंशा समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने की है, न कि किसी समुदाय को नीचा दिखाने की।

शिक्षा नीति और यूजीसी की भूमिका

यूजीसी देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियामक निकाय है। इसके दिशा-निर्देशों का सीधा असर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में यूजीसी से जुड़े किसी भी बदलाव पर स्वाभाविक रूप से व्यापक प्रतिक्रिया होती है। शिक्षाविदों का कहना है कि नीतिगत बदलाव करते समय सभी हितधारकों,छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक समूहों से संवाद आवश्यक है। इससे न केवल भ्रम दूर होता है, बल्कि सामाजिक तनाव की स्थिति भी पैदा नहीं होती।

संवाद की जरूरत पर जोर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा विवाद इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज में भरोसे की कमी और संवाद का अभाव है। यदि सरकार अपनी नीतियों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखे और सभी वर्गों की चिंताओं को सुने, तो ऐसे विवादों को काफी हद तक टाला जा सकता है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के बीच संतुलन बनाना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए आंकड़ों, जमीनी हकीकत और संवेदनशीलता-तीनों का ध्यान रखना जरूरी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UGC मुद्दे पर केशव मौर्य का बयान बना विवाद की वजह, सवर्ण समाज में तेज हुई बहस

