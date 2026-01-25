UGC 2026 के नए नियमों पर भाजपा एमएलसी की आपत्ति, शिक्षा व्यवस्था में जातीय तनाव की चेतावनी

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इन नियमों के दुरुपयोग की पूरी संभावना है। किसी भी छात्र के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति से संबंधित हो। देवेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामान्य वर्ग के छात्रों को असुरक्षित महसूस न करना पड़े। उनके अनुसार, यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियम सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का एक सशक्त हथियार बन सकते हैं।