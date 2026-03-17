यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई ग्रेच्युटी, जानें अब कितना मिलेगा लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है, जिससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।