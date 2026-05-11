UP में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, ASO और ARO के पदों में हुई भारी बढ़ोतरी, आवेदन की तारीख भी बढ़ी

UPSSSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (ARO) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी है। इसके साथ ही आयोग ने पदों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी की है। अब इस बंपर भर्ती के जरिए राज्य में कुल 1565 खाली पद भरे जाएंगे। जिन योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया था उनके लिए यह बेहतरीन मौका है।