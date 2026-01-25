Political Controversy: शंकराचार्य विवाद पर सियासत तेज, लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थन में लगे पोस्टर

लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर अचानक लगे इन पोस्टरों ने सबका ध्यान खींच लिया। पोस्टरों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में नारे लिखे गए हैं और उन्हें सनातन परंपरा का रक्षक बताया गया है। पोस्टर लगने की खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये पोस्टर शंकराचार्य के सम्मान और गुरु-शिष्य परंपरा की रक्षा के संदेश के रूप में लगाए गए हैं। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पोस्टर किस इकाई या किस नेता के निर्देश पर लगाए गए।