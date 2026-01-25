Sangam Ghat Protest: शंकराचार्य के धरना स्थल पर हंगामा, लाठी-डंडों के साथ पहुंचे युवकों से मचा तनाव

घटना के बाद धरना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। संगम जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह का हंगामा होना प्रशासन की सतर्कता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। समर्थकों का कहना है कि यदि पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा इंतजाम पहले से मौजूद होते, तो ऐसे तत्व धरना स्थल के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाते। धरना-आयोजकों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।