विदेश भागने की तैयारी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा आरोप, कोर्ट में दायर की याचिका

आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत में अर्जी दी है। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विदेश भाग सकते हैं। इसलिए कोर्ट से मांग की है कि उनके पासपोर्ट और वीजा जब्त किए जाएं। साथ ही उनकी निगरानी बढ़ाई जाए ताकि वे कहीं जा न सकें। आशुतोष का दावा है कि यह आशंका इसलिए है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद अभी एक यात्रा पर हैं, जिसके बहाने वे देश छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही आदेश आएगा।