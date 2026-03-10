10 मार्च 2026,

मंगलवार

प्रयागराज

विदेश भागने की तैयारी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा आरोप, कोर्ट में दायर की याचिका

आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉक्सो कोर्ट में अर्जी देकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की विदेश भागने की आशंका जताई और पासपोर्ट व वीजा जब्त करने की मांग की है।

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Mar 10, 2026

Shankaracharya Avimukteshwarananda

Swami Avimukteshwarananda

Shankaracharya Avimukteshwarananda News: यूपी के प्रयागराज में एक बड़ा मामला चल रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप है। इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने फिर से कोर्ट में कदम उठाया है। उन्होंने एक नई अर्जी दाखिल की है, जिसमें स्वामी जी के विदेश भागने की आशंका जताई गई है।

विदेश भागने की आशंका और पासपोर्ट की मांग

आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत में अर्जी दी है। उन्होंने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विदेश भाग सकते हैं। इसलिए कोर्ट से मांग की है कि उनके पासपोर्ट और वीजा जब्त किए जाएं। साथ ही उनकी निगरानी बढ़ाई जाए ताकि वे कहीं जा न सकें। आशुतोष का दावा है कि यह आशंका इसलिए है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद अभी एक यात्रा पर हैं, जिसके बहाने वे देश छोड़ सकते हैं। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही आदेश आएगा।

पीड़ित बटुकों के जिले में यात्रा पर रोक की मांग

आशुतोष ब्रह्मचारी ने अर्जी में यह भी कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा (या गौ प्रेरणा धर्मयुद्ध यात्रा) से पीड़ित बटुक बहुत डरे हुए हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पहचान छिपी रहे। इसलिए यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं, बल्कि उन जिलों में जाने पर रोक लगाई जाए जहां पीड़ित बच्चे रहते हैं। आशुतोष का कहना है कि यात्रा से उन बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

पुराना केस और हाईकोर्ट का फैसला

बता दें कि 21 फरवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप नाबालिग बटुकों के यौन शोषण का है। जांच अभी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी जी और मुकुंदानंद की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है।

कल पहुंचेंगे लखनऊ

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च से गौरक्षा धर्मयुद्ध यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा 11 मार्च को लखनऊ पहुंचकर खत्म होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि इस यात्रा का इस्तेमाल विदेश भागने के लिए किया जा सकता है। यह मामला काफी संवेदनशील है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है। समाज में ऐसे आरोपों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / विदेश भागने की तैयारी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा आरोप, कोर्ट में दायर की याचिका

