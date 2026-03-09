लखनऊ पहुंचते ही भाग जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य को लेकर आशुतोष महाराज का बड़ा बयान

आशुतोष पांडे ने बताया कि उन्होंने किसी तरह खुद को ट्रेन के बाथरूम में बंद कर लिया। वहां से उन्होंने पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। इस हमले में उन्हें चेहरे, हाथ और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। वे काफी डरे हुए हैं और लहू-लुहान हो गए थे। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। वहीं आशुतोष पांडे ने कहा कि हमले के बाद उन्हें ठीक से मदद नहीं मिली। उन्होंने सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील की है कि उनका पूरा रिकॉर्ड, सबूत और साक्ष्य किसी भी तरह उच्च न्यायालय तक पहुंचा दिए जाएं। वे चाहते हैं कि न्याय हो और उनके खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई सामने आए।