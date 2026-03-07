महिला रेलकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत, अब एक क्लिक में दर्ज होगी शिकायत, दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

पहले शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। पीड़ित महिला को लिखित आवेदन लेकर अधिकारियों के पास जाना पड़ता था। इस दौरान कई बार गोपनीयता भंग होने का डर रहता था और मानसिक दबाव भी झेलना पड़ता था। कई मामलों में शिकायत सही कमेटी तक पहुंचाने के लिए किसी मध्यस्थ की मदद भी लेनी पड़ती थी। अब SHINE मॉड्यूल के जरिए महिला कर्मचारी Employee Self Service के माध्यम से सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी और शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही अधिकारी पोर्टल के जरिए यह भी देख सकेंगे कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और जांच कितनी आगे बढ़ी।