होली के बाद यूपी में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने अगले दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मार्च को भी अयोध्या में मौसम साफ रहने की संभावना है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री रह सकता है। फिलहाल बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में गर्मी का असर लगातार बना रह सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि तेज धूप के समय बाहर निकलने से बचें, हल्के कपड़े पहनें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।