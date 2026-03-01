होली के बाद यूपी में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने अगले दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest
अयोध्या में होली के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ा है और तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ सकती है। तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा और कई जगह लोग छांव की तलाश करते नजर आए।
मौसम विभाग के मुताबिक 6 मार्च को भी आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री रह सकता है। पूरे दिन तेज धूप रहने के कारण गर्मी का असर थोड़ा और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
7 मार्च को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप पड़ने से दोपहर में गर्म हवाओं का असर महसूस हो सकता है।
इसके बाद 8 मार्च को तापमान और बढ़कर लगभग 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री रहने का अनुमान है। 9 मार्च को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा और आसमान साफ रहेगा, जिससे दोपहर के समय गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मार्च को भी अयोध्या में मौसम साफ रहने की संभावना है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री रह सकता है। फिलहाल बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में गर्मी का असर लगातार बना रह सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि तेज धूप के समय बाहर निकलने से बचें, हल्के कपड़े पहनें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
