5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

होली के बाद यूपी में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने अगले दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

अयोध्या में होली के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ा है और तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Mar 05, 2026

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest

अयोध्या में होली के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ा है और तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ सकती है। तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा और कई जगह लोग छांव की तलाश करते नजर आए।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 6 मार्च को भी आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 19 डिग्री रह सकता है। पूरे दिन तेज धूप रहने के कारण गर्मी का असर थोड़ा और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

7 मार्च को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप पड़ने से दोपहर में गर्म हवाओं का असर महसूस हो सकता है।

दोपहर के समय बढ़ेगी गर्मी

इसके बाद 8 मार्च को तापमान और बढ़कर लगभग 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री रहने का अनुमान है। 9 मार्च को भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा और आसमान साफ रहेगा, जिससे दोपहर के समय गर्मी ज्यादा महसूस हो सकती है।

10 और 11 मार्च को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मार्च को भी अयोध्या में मौसम साफ रहने की संभावना है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री रह सकता है। फिलहाल बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में गर्मी का असर लगातार बना रह सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि तेज धूप के समय बाहर निकलने से बचें, हल्के कपड़े पहनें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 08:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / होली के बाद यूपी में बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने अगले दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज में ट्रक हटाने को लेकर विवाद, अधेड़ को मारी गोली, बीच-बचाव करने आए युवक को पीटा

crime news
यूपी न्यूज

रहस्यमय तरीके से लापता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट का इंजीनियर, पुलिस ने शुरू की छानबीन

Student Missing News: छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय का छात्र तीन दिन से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप
यूपी न्यूज

मार्च में तपेगा यूपी! मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 7 दिन में दिखेगा बारिश से लेकर तेज गर्मी तक का असर

IMD Weather Alert
प्रयागराज

Akhilesh Yadav की बेटी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट, सपा नेताओं का फूटा गुस्सा, साइबर क्राइम में केस दर्ज

सपा सुप्रीमो की बेटी की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला (Source: Police Media Cell)
प्रयागराज

‘एक खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा…’ ईरान सुप्रीम लीडर की मौत पर महिलाओं का जोरदार प्रर्दशन

शिया महिलाओं ने हाथों में तस्वीरें लेकर लगाया जोरदार विरोध
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.