Akhilesh Yadav की बेटी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट, सपा नेताओं का फूटा गुस्सा, साइबर क्राइम में केस दर्ज

Akhilesh Yadav Social Media Controversy: समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की फोटो पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमा गया है। इस मामले को गंभीर मानते हुए सपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और तत्काल कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद सपा एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने प्रयागराज स्थित साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।