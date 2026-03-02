बांद्रा टर्मिनस और आजमगढ़ के बीच सुपर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा, देखें टाइम टेबल

Superfast Holi Special train between Bandra Terminus and Azamgarh: आजमगढ़- बांद्रा टर्मिनस के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन 7 मार्च और 14 मार्च को आजमगढ़ से खुलेगी, जबकि बांद्रा टर्मिनस से यह ट्रेन 9 और 16 मार्च को खुलेगी, जिसमें इकोनॉमिक कोच के आठ डिब्बे होंगे, जबकि स्लीपर के 8 और सामान्य श्रेणी के दो डिब्बे होंगे। आजमगढ़-बांद्रा टर्मिनस गाड़ी सुपरफास्ट है। जिसे 05183 और 05184 नंबर दिया गया है। यह गाड़ी आजमगढ़ से चलकर प्रयागराज, गोविंदपुरी, और टूंडला होते हुए बांद्रा टर्मिनस जाएगी।