2 मार्च 2026,

सोमवार

प्रयागराज

अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, हर जिले का अलग मेनिफेस्टो तैयार करेगी समाजवादी पार्टी

Akhilesh Yadav Latest News:प्रयागराज दौरे में अखिलेश यादव ने हर जिले के लिए अलग मेनिफेस्टो बनाने की घोषणा की। उन्होंने वर्तमान सरकार पर विकास में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आधुनिक प्रयागराज बनाने का वादा किया।

प्रयागराज

Ritesh Singh

Mar 02, 2026

Akhilesh Yadav Announces District-Wise Manifesto Plan: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज दौरे के दौरान बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि आने वाले समय में पार्टी हर जिले के लिए अलग-अलग मेनिफेस्टो तैयार करेगी, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर प्रयागराज को आधुनिक और विकसित शहर के रूप में स्थापित किया जाएगा।

कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सभी जिलों की समस्याएं अलग-अलग हैं, इसलिए एक ही घोषणापत्र से विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “हम हर जिले का एक अलग मेनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे, ताकि विकास योजनाएं जमीन से जुड़ी हों और जनता को सीधा लाभ मिल सके।”

प्रयागराज के विकास पर उठाए सवाल

अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने प्रयागराज के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों और घोषणाओं के बावजूद शहर का बुनियादी ढांचा अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर लूट और बेईमानी हुई है, जबकि शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था, रोजगार और शहरी सुविधाओं में व्यापक सुधार की जरूरत है। उनका कहना था कि प्रयागराज की ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक पहचान को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विकास होना चाहिए था।

आधुनिक शहर बनाने का वादा

सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर प्रयागराज को आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बनाया जाएगा। इसमें बेहतर सड़क नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रोजगार के अवसर, पर्यटन विकास और युवाओं के लिए नई योजनाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज देश और दुनिया में अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का विकास प्राथमिकता में रखा जाएगा। साथ ही स्थानीय व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

स्थानीय मुद्दों पर आधारित राजनीति

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी अब जमीनी राजनीति पर अधिक ध्यान दे रही है। हर जिले का मेनिफेस्टो तैयार करने का उद्देश्य जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड स्तर पर लोगों से सुझाव लेकर विकास एजेंडा तैयार करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह रणनीति आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। इससे पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

अखिलेश यादव के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उनके संबोधन के दौरान विकास, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जोर दिए जाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों और समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया।

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, हर जिले का अलग मेनिफेस्टो तैयार करेगी समाजवादी पार्टी

