अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, हर जिले का अलग मेनिफेस्टो तैयार करेगी समाजवादी पार्टी

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी अब जमीनी राजनीति पर अधिक ध्यान दे रही है। हर जिले का मेनिफेस्टो तैयार करने का उद्देश्य जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड स्तर पर लोगों से सुझाव लेकर विकास एजेंडा तैयार करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह रणनीति आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। इससे पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।