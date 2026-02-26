नाबालिग बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि, शंकराचार्य केस में आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा खुलासा

यह मामला प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। मुकदमे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ आरोप हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान अरविंद मिश्रा और प्रकाश उपाध्याय के नाम भी सामने आए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने माघ मेले के दौरान स्नान को लेकर विवाद के बाद यह आरोप लगाए थे। उन्होंने दो बटुकों के साथ यौन शोषण का दावा किया। इस मामले में उन्होंने जिला कोर्ट में 173 (4) के तहत अर्जी दी थी। एडीजे (रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। पुलिस ने झूंसी थाने में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।