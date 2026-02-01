रेलवे में हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान, SC-OBC उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

भारतीय रेलवे की इस भर्ती अभियान में अलग-अलग आरक्षित वर्गों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 6,640 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 6,459 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 5,730 पद शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए भी 1,055 पद आरक्षित किए गए हैं। इस तरह कुल 19,884 बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा।