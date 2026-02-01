24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

रेलवे में हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान, SC-OBC उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

भारतीय रेलवे ने SC, ST, OBC और दिव्यांगजन श्रेणी के खाली पड़े हजारों पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे कुल 19,884 बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाएगा। यह आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। यह भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 24, 2026

DSSSB Recruitment 2025

DSSSB Recruitment 2025 ( Source: Freepik)

भारतीय रेलवे ने SC, ST, OBC और दिव्यांगजन श्रेणी के खाली पड़े हजारों पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे कुल 19,884 बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाएगा। यह आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। यह भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से की जाएगी। इन पदों में सबसे ज्यादा पद अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं।

पदों का पूरा विवरण

भारतीय रेलवे की इस भर्ती अभियान में अलग-अलग आरक्षित वर्गों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति (SC) के लिए 6,640 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 6,459 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 5,730 पद शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए भी 1,055 पद आरक्षित किए गए हैं। इस तरह कुल 19,884 बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर मिलेगा।

इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज

रेलवे के नियम के अनुसार, अगर किसी भर्ती में आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो उन पदों को खत्म नहीं किया जाता। इन्हें बैकलॉग के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और अगली भर्ती में प्राथमिकता के साथ भरा जाता है।

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि आने वाले महीनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। रेलवे की इस भर्ती से हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा और लंबे समय से खाली पड़े पद भी भर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 11:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / रेलवे में हजारों पदों पर भर्ती का ऐलान, SC-OBC उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सावधान! 2026 में यूपी में पड़ सकती है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट

यूपी न्यूज

मौसम ने बदली चाल, ठंड की हुई विदाई, फरवरी में चढ़ते पारे ने छुड़ाए पसीने

आसमान से बरस रही आफत फोटो सोर्स- पत्रिका
यूपी न्यूज

एग्जाम के दिन पसरा मातम, गणित का पेपर देने से पहले छात्र ने की आत्महत्या

कमरे में फंदे से लटकता मिला छात्र का शव
प्रयागराज

बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जाएंगे हाईकोर्ट, गिरफ्तारी से पहले ही दायर करेंगे जमानत याचिका

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पुलिस पर तंज
प्रयागराज

10 साल की बच्ची का सिर धड़ से अलग, स्कूल से 500 मीटर दूर ट्रक ने कुचला

Accident
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.