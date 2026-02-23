10 साल की बच्ची का सिर धड़ से अलग, स्कूल से 500 मीटर दूर ट्रक ने कुचला

हादसा Naini Central Jail के सामने सुबह करीब 7:21 बजे हुआ। फलीशा अपने चाचा की बाइक पर भाई के साथ स्कूल जा रही थी। स्कूल से महज 500 मीटर दूर प्रयागराज की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिर पड़े। बच्ची ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसका सिर पूरी तरह से सड़क पर चिपक गया।