यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर! अगले कुछ दिनों में दिखेगा मौसम का खतरनाक रूप, IMD ने जारी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। अब सर्दी धीरे-धीरे खत्म हो रही है और गर्मी की शुरुआत होने लगी है। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छा रहा है, जिससे ठंड का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है, तापमान तेजी से बढ़ जाता है और दिन में गर्मी महसूस होने लगती है।