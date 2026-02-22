प्रयागराज में शाही फरमान: अफसरों की ड्यूटी लगी ‘अंडरवियर’ लाने में, प्रोटोकॉल लिस्ट देख दंग रह जाएंगे आप!

इस पूरे विवाद की जड़ वह लिखित आदेश है, जिसमें डायरेक्टर साहब की सुख-सुविधाओं का बारीकी से ब्यौरा दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रोटोकॉल चार्ट में न केवल उनके लंच और डिनर की जिम्मेदारी तय की गई, बल्कि एक विशेष कमेटी को उनके व्यक्तिगत सामान जैसे अंडरवियर, तौलिए, साबुन, तेल, शैम्पू, शीशा और यहाँ तक कि चप्पल (स्लीपर) खरीदने का भी जिम्मा सौंपा गया।