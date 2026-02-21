विशाल जनसभा से पहले ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ परिवाद दाखिल; किस मामले में फंस गए पंचयातीराज मंत्री

दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 28 दिसंबर 2025 को बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने साल 2012-2017 के सपा शासनकाल में SDM नियुक्तियों को लेकर भ्रामक और असत्य बयान दिया। परिवादी के मुताबिक, उक्त बयान से ना केवल पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था, बल्कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।