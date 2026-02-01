UP Weather: प्रदेश में मौसम रहेगा शुष्क, रात में गिरेगा पारा, गाजीपुर ने तोड़ा गर्मी का रिकॉर्ड

भारत मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार शुक्रवार से मौसम साफ हो जाएगा। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ हवाएं चलने से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दिन में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह और रात में हल्की ठंड बढ़ सकती है।