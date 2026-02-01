यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 3 डिग्री गिरा पारा, कई जिलों में हुई बूंदाबांदी, जानें IMD का अनुमान

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बुधवार को मौसम अचानक बदल गया। गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के कई जिलों में सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हुई और तेज हवाएं भी चलीं, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ।
वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का असर कम देखने को मिला। वाराणसी, सोनभद्र और आसपास के जिलों में कुछ जगह हल्के बादल नजर आए, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और सूखा बना रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। यह सिस्टम पाकिस्तान और पंजाब के आसपास सक्रिय है, जिसके कारण पश्चिमी यूपी में बादल और हल्की बारिश देखने को मिली।
मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार से प्रदेश में मौसम फिर साफ हो जाएगा और फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पछुआ हवाएं चलने से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।
