यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 3 डिग्री गिरा पारा, कई जिलों में हुई बूंदाबांदी, जानें IMD का अनुमान

वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का असर कम देखने को मिला। वाराणसी, सोनभद्र और आसपास के जिलों में कुछ जगह हल्के बादल नजर आए, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और सूखा बना रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। यह सिस्टम पाकिस्तान और पंजाब के आसपास सक्रिय है, जिसके कारण पश्चिमी यूपी में बादल और हल्की बारिश देखने को मिली।