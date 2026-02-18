18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

UP Weather Alert: मौसम ने लिया अचानक यू-टर्न, आज 19 जिलों में बारिश की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड अब खत्म होने वाली है और मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। खासकर पश्चिमी यूपी के 19 जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 18, 2026

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025

Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत | Image Source - Pinterest

उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड अब खत्म होने वाली है और मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। खासकर पश्चिमी यूपी के 19 जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

इन जिलों में हो सकती है हल्की बारिश

मौसम विज्ञानी के अनुसार मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी और फिरोजाबाद समेत कई जिलों में दिनभर बादल छाए रह सकते हैं। कुछ जगहों पर दोपहर के समय हल्की बारिश भी हो सकती है।

इन शहरों में चलेंगी तेज हवाएं

लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, बस्ती, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है।

अब बदलेगा मौसम

मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में सुबह से तेज धूप निकली थी, लेकिन अब मौसम बदलने जा रहा है। आगरा में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा था। मौसम विभाग का कहना है कि आज बादल, हल्की बारिश और तेज हवाओं की वजह से मौसम सुहावना हो सकता है। लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP Weather Alert: मौसम ने लिया अचानक यू-टर्न, आज 19 जिलों में बारिश की चेतावनी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नहीं चलेगी अब लापरवाही! अब CM ऑफिस से होगी डीएम के जनता दर्शन की LIVE मॉनिटरिंग

आज डीएम का जनता दर्शन CM ऑफिस से होगा LIVE
प्रयागराज

यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 24 घंटे इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025
प्रयागराज

अली अकबर हत्याकांड में 27 साल बाद आया फैसला, तीन भाइयों समेत 12 को उम्रकैद की सजा

Court Judgement
यूपी न्यूज

दूसरी शादी के बाद भी महिला लेती रही विधवा पेंशन, निराश्रित महिला योजना में बड़ा घोटाला

Rajasthan 50,000 pensioners face a big crisis they will receive February pension but March payments will stop
प्रयागराज

मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.