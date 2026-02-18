UP Weather Alert: मौसम ने लिया अचानक यू-टर्न, आज 19 जिलों में बारिश की चेतावनी

मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में सुबह से तेज धूप निकली थी, लेकिन अब मौसम बदलने जा रहा है। आगरा में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा था। मौसम विभाग का कहना है कि आज बादल, हल्की बारिश और तेज हवाओं की वजह से मौसम सुहावना हो सकता है। लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।