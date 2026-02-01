दूसरी शादी के बाद भी महिला लेती रही विधवा पेंशन, निराश्रित महिला योजना में बड़ा घोटाला

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कराए गए सत्यापन में कुल 1,939 महिलाएं अपात्र पाई गईं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कुछ महिलाओं की मौत हो चुकी है, फिर भी उनके खातों में पेंशन जा रही थी। वहीं कुछ महिलाएं दूसरे राज्यों में जा चुकी हैं या अब गरीबी रेखा से ऊपर हैं लेकिन फिर भी योजना का लाभ ले रही थीं। यह गड़बड़ी जिले के लगभग हर ब्लॉक में मिली। हंडिया में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जबकि सोरांव दूसरे नंबर पर रहा। फूलपुर, बारा, मेजा, करछना, मऊआइमा और श्रृंगवेरपुर में भी कई फर्जी लाभार्थी मिले।