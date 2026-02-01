अली अकबर हत्याकांड में 27 साल बाद आया फैसला, तीन भाइयों समेत 12 को उम्रकैद की सजा

यह मामला मुबारकपुर क्षेत्र का है, जहां वर्ष 1999 में शिया-सुन्नी दंगे के दौरान अली अकबर की हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार, अली अकबर 27 अप्रैल 1999 को मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय लापता हो गए थे। उनके भतीजे नासिर हुसैन ने 30 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसी दिन अली अकबर का सिर कटा शव राजा भाट के पोखरे से बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि दंगे के दौरान उनकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई थी।