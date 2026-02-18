नहीं चलेगी अब लापरवाही! अब CM ऑफिस से होगी डीएम के जनता दर्शन की LIVE मॉनिटरिंग

जनता दर्शन में ज्यादातर शिकायतें राजस्व, पुलिस, पेंशन, आवास, भूमि विवाद, राशन कार्ड, बिजली और पानी से जुड़ी होती हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि गंभीर मामलों का तुरंत समाधान हो और बाकी मामलों को तय समय में निपटाया जाए।आज यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय से लाइव जुड़ा रहेगा, इसलिए इसे और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों को पहले ही सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और शिकायत निवारण व्यवस्था ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनेगी।