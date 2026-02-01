यूपी में मौसम ने ली करवट, पश्चिम में छाए काले-काले बादल, अयोध्या में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 21 फरवरी को प्रदेश में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा पड़ सकता है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आजमगढ़, कानपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और भदोही में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर पश्चिमी जिलों में बादलों से राहत है, जबकि अयोध्या में बढ़ती गर्मी से लोगों को समय से पहले ही गर्मी का अहसास होने लगा है।