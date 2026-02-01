20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

प्रयागराज

यूपी में मौसम ने ली करवट, पश्चिम में छाए काले-काले बादल, अयोध्या में गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और कुछ जगह बूंदाबांदी के संकेत भी मिल रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में काले बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया है। ठंडी हवा चलने से लोगों को [&hellip;]

2 min read
प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 20, 2026

आसमान से बरस रही आफत फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और कुछ जगह बूंदाबांदी के संकेत भी मिल रहे हैं। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में काले बादल छाए रहने से मौसम सुहावना हो गया है। ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत मिली है और सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है।

दिन का तापमान बढ़ा

वहीं, धार्मिक नगरी अयोध्या में मौसम का मिजाज अलग नजर आ रहा है। यहां दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप और साफ आसमान के कारण दोपहर में अच्छी-खासी गर्मी पड़ रही है। फरवरी का महीना होने के बावजूद यहां मार्च जैसी तपिश महसूस हो रही है। लोग दोपहर में धूप से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं।

रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अब हल्की ठंड के बीच कुछ लोगों को पंखा चलाने की जरूरत भी महसूस हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से लोग हैरान हैं।

दिन में गर्मी और बढ़ी

मौसम के आंकड़ों के अनुसार, 9 फरवरी को अयोध्या में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 20 फरवरी को तापमान बढ़कर अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे दिन में गर्मी और बढ़ गई।

मौसम विभाग के अनुसार 21 फरवरी को तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहने की संभावना है।

21 फरवरी को प्रदेश में बारिश की कोई चेतावनी नहीं

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 21 फरवरी को प्रदेश में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा पड़ सकता है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आजमगढ़, कानपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और भदोही में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर पश्चिमी जिलों में बादलों से राहत है, जबकि अयोध्या में बढ़ती गर्मी से लोगों को समय से पहले ही गर्मी का अहसास होने लगा है।

Published on:

20 Feb 2026 11:13 pm

