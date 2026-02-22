बाल यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को आशुतोष महाराज की खुली चुनौती, मेडिकल टेस्ट कराने पर खुलेगा राज

आशुतोष महाराज ने दावा किया कि उन पर हमले हो रहे हैं। उनकी गाड़ी से सामान छीनने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से उन्हें 1 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया। उन्होंने इसका स्टिंग ऑपरेशन भी करवा लिया है। वे कहते हैं कि हम न्याय मांगने आए हैं। पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हत्या ही क्यों न हो जाए। सबूत उन्होंने ईमेल पर सुरक्षित रखे हैं। अगर कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। आशुतोष महाराज ने स्पष्ट किया कि वे कभी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य नहीं रहे। उनका गुरु एक सनातन धर्मगुरु हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि अभियान में सभी संतों से उनका संपर्क है। अविमुक्तेश्वरानंद भी पहले संपर्क में थे। उन्होंने एक पत्र भी दिया था, जिसकी आवाज उन्होंने उठाई थी। तब उन्हें इनके कामों का पता नहीं था। मुकुंदानंद उनके गुरु भाई के शिष्य थे, इसलिए भतीजे जैसे थे।