खुशखबरी: नई दिल्ली से हावड़ा शेखपुरा से आनंद विहार के लिए चलेगी ट्रेन, देखें टाइम टेबल

शेखपुरा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच होली स्पेशल ट्रेन 02397 और 02398 नंबर से चलेगी। शेखपुरा से 02397 11:30 पर खुलेगी। जो प्रयागराज 21:25 पर और गोविंदपुरी रात 12:20 पर पहुंचेगी। आनंद विहार टर्मिनल पहुंचने का समय 11:40 है। यह ट्रेन 8 मार्च से 15 मार्च के बीच रविवार को चलेगी। जबकि आनंद विहार से 02398 ट्रेन 9 मार्च से 16 मार्च के बीच सोमवार को चलेगी। आनंद विहार मंडल से 13:30 पर खुलने वाली ट्रेन गोविंदपुरी 23:20 पर, प्रयागराज 2:25 पर और शेखपुरा जंक्शन 14:45 पर पहुंचेगी।