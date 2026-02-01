22 फ़रवरी 2026,

रविवार

प्रयागराज

होली पर यात्रियों को बड़ी राहत! दिल्ली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष बसें चलाने का फैसला किया है। ये होली स्पेशल बसें 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक दिल्ली से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी। हर साल बड़ी संख्या में

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 22, 2026

दिल्ली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का ऐलान

दिल्ली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का ऐलान

होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष बसें चलाने का फैसला किया है। ये होली स्पेशल बसें 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक दिल्ली से प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी।

हर साल बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं। त्योहार के समय ट्रेन में टिकट न मिलने या छुट्टी की समस्या के कारण कई लोग घर नहीं जा पाते। इसे देखते हुए रोडवेज ने इस बार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को आसानी से घर पहुंचाया जा सके।

इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल बसें

रोडवेज के अनुसार, दिल्ली से प्रयागराज (कानपुर के रास्ते), वाराणसी (लखनऊ-रायबरेली के रास्ते) और अयोध्या के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। खास तौर पर प्रयागराज रूट पर सबसे ज्यादा बसें बढ़ाई गई हैं। प्रयागराज क्षेत्र में 7 प्रमुख मार्गों पर 11 दिनों के दौरान 148 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे।

करीब 20 प्रतिशत ज्यादा बसें चलाई जाएंगी

दिल्ली के आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डों से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। इसे देखते हुए इस रूट पर सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए जनरथ और शताब्दी बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जो कम स्टॉप पर सीधे प्रयागराज पहुंचेंगी।

हर 1–2 घंटे में मिलेगी बस

मौजूदा शेड्यूल के अनुसार आनंद विहार से प्रयागराज के लिए पहली बस दोपहर 1 बजे के आसपास और आखिरी बस करीब 2:30 बजे तक मिलती है। लेकिन होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर 1 से 2 घंटे में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और वे बिना परेशानी के अपने घर पहुंच सकेंगे।

