होली पर यात्रियों को बड़ी राहत! दिल्ली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

मौजूदा शेड्यूल के अनुसार आनंद विहार से प्रयागराज के लिए पहली बस दोपहर 1 बजे के आसपास और आखिरी बस करीब 2:30 बजे तक मिलती है। लेकिन होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर 1 से 2 घंटे में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और वे बिना परेशानी के अपने घर पहुंच सकेंगे।