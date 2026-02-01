22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Holi 2026: खास होगी इस बार की होली! होलिका दहन के लिए तैयार हुए 1 लाख गोबर के उपले

कुछ दिनों में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग जोरों-शोरों से तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में इस बार होलिका दहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए खास पहल की जा रही है। प्रयागराज नगर निगम ने पहली बार होलिका दहन में गोबर के उपलों का इस्तेमाल करने की तैयारी की है। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 22, 2026

Holi 2026

होलिका दहन की तस्वीर

कुछ दिनों में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग जोरों-शोरों से तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में इस बार होलिका दहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए खास पहल की जा रही है। प्रयागराज नगर निगम ने पहली बार होलिका दहन में गोबर के उपलों का इस्तेमाल करने की तैयारी की है। इसके लिए नगर निगम ने एक लाख से अधिक उपले तैयार कर लिए हैं।

20 दिनों की मेहनत से बनाए उपले

नगर निगम के पशुधन विभाग ने करीब 20 दिनों की मेहनत से ये उपले बनाए हैं। इसके लिए शंकरगढ़, गोहरी, रसूलपुर और मरियाडीह की गोशालाओं से गोबर मंगाया गया। साथ ही करीब 5 हजार और उपले तैयार किए जा रहे हैं, ताकि सभी वार्डों में इन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

गाय के गोबर के उपले माने जाते हैं पवित्र

उपलों का वितरण कीडगंज क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम के सभी जोनों और वार्डों में होलिका दहन के लिए उपले भेजे जाएंगे। नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने बताया कि पहली बार इस तरह की पहल की जा रही है। इसका मकसद वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गाय के गोबर के उपले पवित्र माने जाते हैं और इन्हें जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही, वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोबर में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं। नगर निगम की इस पहल से इस बार होलिका दहन पर्यावरण के लिए सुरक्षित और खास बनने जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 08:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Holi 2026: खास होगी इस बार की होली! होलिका दहन के लिए तैयार हुए 1 लाख गोबर के उपले

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर! अगले कुछ दिनों में दिखेगा मौसम का खतरनाक रूप, IMD ने जारी की चेतावनी

uttar-pradesh-weather-heavy-rains-alert-in-next-120-hours-imd-issued-warning-in-18-districts-of-up
प्रयागराज

होली पर यात्रियों को बड़ी राहत! दिल्ली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का ऐलान, जानें रूट और टाइमिंग

दिल्ली से प्रयागराज के लिए स्पेशल बसों का ऐलान
प्रयागराज

प्रयागराज में शाही फरमान: अफसरों की ड्यूटी लगी ‘अंडरवियर’ लाने में, प्रोटोकॉल लिस्ट देख दंग रह जाएंगे आप!

bsnl officer underwear protocol controversy prayagraj
प्रयागराज

खुशखबरी: नई दिल्ली से हावड़ा शेखपुरा से आनंद विहार के लिए चलेगी ट्रेन, देखें टाइम टेबल

होली स्पेशल ट्रेन, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

बाल यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को आशुतोष महाराज की खुली चुनौती, मेडिकल टेस्ट कराने पर खुलेगा राज

आशुतोष महाराज ने दी मेडिकल टेस्ट की खुली चुनौती
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.