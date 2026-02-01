Holi 2026: खास होगी इस बार की होली! होलिका दहन के लिए तैयार हुए 1 लाख गोबर के उपले

कुछ दिनों में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग जोरों-शोरों से तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में इस बार होलिका दहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए खास पहल की जा रही है। प्रयागराज नगर निगम ने पहली बार होलिका दहन में गोबर के उपलों का इस्तेमाल करने की तैयारी की है। इसके लिए नगर निगम ने एक लाख से अधिक उपले तैयार कर लिए हैं।