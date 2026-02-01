सावधान! 2026 में यूपी में पड़ सकती है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट

फरवरी का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है लेकिन दोपहर की तेज धूप ने लोगों को अप्रैल-मई जैसी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2026 में उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ सकती है।विशेषज्ञों के अनुसार, मार्च के पहले हफ्ते से ही गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। मार्च के अंत तक कई जिलों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अप्रैल में तापमान 40 डिग्री के आसपास और मई-जून में 45 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है।