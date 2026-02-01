बिना रिफ्लैक्टर के खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में घुसे बाइक सवार, दो कि दर्दनाक मौत

थानाध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह ने इस संबंध में बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जाहिर की रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रालियां बिना रिफ्लैक्टर के दौड़ती रहती हैं, यही आज बाइक सवारों के लिए काल बन गई।