महराजगंज: नेपाल बॉर्डर पर थाईलैंड से भारत लाया जा रहा 17 करोड़ का गांजा जब्त, तस्कर अरेस्ट

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला वाहिद हुसैन गांजा की खेप के साथ सोनौली में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। सीमा पर तैनात आबकारी विभाग एसएसबी और इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक, आरोपी के पास से 17 किलो 590 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 17 करोड़ कीमत आंकी गई है।